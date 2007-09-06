СБУ поймала с поличным двух следователей

Сотрудниками Управления СБУ в Запорожской области и областной прокуратуры за вымогательство и получение взятки задержаны 2 следователя районного отдела милиции.

Как сообщил УНИАН начальник следственного отдела прокуратуры Запорожской области Сергей ГИРБА, следователи - сотрудники одного из райотделов милиции. Запорожья были задержаны с поличным - непосредственно после получения 700 долларов США.

"Установлено, что данную сумму они вымогали у жителя Запорожской области в качестве платы за закрытие уголовного дела, возбужденного в отношении его за сбыт наркотических веществ", - сообщил С.ГИРБА.

По его словам, на данный момент действия задержанных квалифицированы прокуратурой, как преступление, предусмотренное по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - "Получение взятки, соединенное с вымогательством или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение".

Ведется следствие.