Милиционеров, 9 часов издевавшихся над задержанным, выгнали с работы

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области, начальник управления генерал-майор Александр Рудяк за злоупотребление служебным положением уволил четырех работников Новораздольского городского отдела милиции. Еще двое работников указанного подразделения получили выговоры в виде денежных взысканий.

Как отмечается в сообщении, такое кадровое решение А.Рудяк принял по результатам проведенной работниками инспекции по личному составу ГУ МВД Украины во Львовской области и управления внутренней безопасности Львовской области служебного расследования в отношении работников Новораздольского городского отдела милиции.

«Установлено, что данные лица, нарушив требования действующего законодательства, допустили незаконное содержание под стражей задержанного на протяжении девяти часов, при этом применяя в отношении него физическое насилие», - информирует ОСО.