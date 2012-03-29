Янукович передал соболезнования в связи со смертью Михаила Беликова

Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования в связи со смертью выдающегося украинского кинорежиссера и кинооператора Михаила Беликова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«От нас ушел художник, который своим творчеством утверждал вечные идеалы добра, гуманизма, любви, неутомимо трудился ради развития национального киноискусства.

Склоняю голову вместе со всеми почитателями творчества мастера экранного искусства. Светлая память о Михаиле Александровиче навсегда останется в наших сердцах», – говорится в соболезновании В.Януковича.

Как сообщалось, одна из самых известных работ М.Беликова - фильм "Распад", сделанный на материале Чернобыльской катастрофы.

Также М.Беликов снял фильмы "Ночь коротка" и "Какие же были мы молодые", за которые он получил Шевченковскую премию. Затем были фильмы "Святое семейство" и "Золотая лихорадка", ставшие последними работами мастера.

Первыми его работами были "Старая крепость", "Ральф, здравствуй", "Красный петух плимутрок". Он также является автором лент "Сказка о Мальчише-Кибальчише", "Та, что входит в море", "Кто вернется - долюбит", "Белые тучи".

На протяжении многих лет (1987-2005) М.Беликов возглавлял Союз кинематографистов Украины.