Луганские чернобыльцы уже дошли до Европейского суда
20:40, 28 марта 2012Общество
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Луганские чернобыльцы уже подготовили около 100 исков в Европейский суд по правам человека, часть из них уже подана
Луганские чернобыльцы уже подготовили около 100 исков в Европейский суд по правам человека, часть из них уже подана.
Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил председатель общественной организации «Чернобыль 86» Алексей Демченко.
По его словам, чернобыльцы теперь уже через Европейский суд будут добиваться выполнения ст. 54 «чернобыльского» закона о выплате в полном объеме пенсий по судебным решениям.
«На сегодня «цена» чернобыльского вопроса – 4,2 млрд. грн. Нам говорят, что этих денег в Украине нет, но на выполнение социальных инициатив Президента, как заявляет правительство, уже нашли 16 млрд. грн.», - сказал А.Демченко.
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