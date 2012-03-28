Луганские чернобыльцы уже дошли до Европейского суда

Луганские чернобыльцы уже подготовили около 100 исков в Европейский суд по правам человека, часть из них уже подана.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил председатель общественной организации «Чернобыль 86» Алексей Демченко.

По его словам, чернобыльцы теперь уже через Европейский суд будут добиваться выполнения ст. 54 «чернобыльского» закона о выплате в полном объеме пенсий по судебным решениям.

«На сегодня «цена» чернобыльского вопроса – 4,2 млрд. грн. Нам говорят, что этих денег в Украине нет, но на выполнение социальных инициатив Президента, как заявляет правительство, уже нашли 16 млрд. грн.», - сказал А.Демченко.