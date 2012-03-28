Киеву на Пасху обещают чудо-писанку

В Киеве на Крещатике 15 апреля будет представлена чудо-писанка, которая с 15 марта путешествует по регионам Украины, где ее расписывают местные художники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил один из организаторов Всеукраинского фестиваля писанок, музыкант Олег Скрипка сегодня во время учредительного собрания Гражданского форума Киева.

"В этом году мы осуществляем такую инициативу - на Пасху состоится Фестиваль писанок. Удалось объединить усилия общин и местных властей, и мы сделаем огромные писанки размером 2 на 3 м, распишем общиной Киева это яйцо и представим его 15 апреля в Киеве. Я надеюсь, что писанка будет представлена где-то в центре города", - сказал О.Скрипка.

Кроме того, по его словам, к Дню Независимости в Киеве также при поддержке общины и городской власти планируется провести парад вышиванок. "Я надеюсь, что мы подарим праздник и положим начало такой киевской традиции, которая соединит и станину и современность, и Киев заживет такой художественной жизнью", - добавил музыкант.

На официальном сайте "Парада вышиванок" сообщается, что столичный узор на диво-писанке выполнят известные мастерицы росписи Людмила и Наталия Дворяковские, а проект рисунка изготовит Оксана Билоус.

Роспись заготовки будет происходить на территории ООО «ИКОМ». В работе мастерицы будут использовать машинные краски. По словам О.Билоус, на писанке планируется нарисовать киевской узор, который был присущ району Шулявка.

Всеукраинский фестиваль писанок начался 15 марта, и продлится до Воскресенья Христова. Планируется, что за этот период чудо-яйцо распишут мастера в регионах, а также маленькие пасхальные символы - местные жители в областных центрах.