В Севастополе третьи сутки ищут дайвера

В Севастополе ведутся поиски дайвера, пропавшего в Балаклавской бухте 26 марта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе севастопольского Управления МЧС, «двое севастопольцев решили заняться подводной охотой. В гидрокостюмах со снаряжением они опустились на глубину 4-5 м и поплыли по течению. Со дна поднялся ил, и друзья потеряли друг друга из виду. Когда один дайвер поднялся наверх с уловом, его товарища не было видно, подводный фонарь не горел. Мужчина попытался самостоятельно найти друга, но не смог».

Дайвера ищут водолазы аварийно-спасательного отряда МЧС и сотрудники коммунальной аварийно-спасательной службы на водных объектах.

«Морское дно видно у берега только метра на полтора, ближе к середине бухты видимость уменьшается до 20-30 см», - сказано в сообщении.