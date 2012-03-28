Тюремщиков Львовской области перевели на усиленный вариант службы

Часть заключенных из Сокальской колонии после пожара перевезли в другие исправительные заведения Львовской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

«На утро 28 марта всех осужденных, которые содержались в загоревшемся здании, оперативно вывезли в другие учреждения Львовской области соответствующего уровня безопасности», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, благодаря согласованным действиям сотрудников Сокальской исправительной колонии, областного управления ГПтС и подразделений МВД Украины была обеспечена надлежащая транспортировка и соответствующая охрана осужденных во время их этапирования в другие учреждения.

На данное время все этапированные из Сокальского учреждения осужденные размещены, обеспечены спальными местами и питанием, заверили в ГПтСУ, добавив, что жалоб или претензий от этапированных осужденных в адрес персонала учреждений исполнения наказаний не поступало.

Также, говорится в сообщении, личный состав всех учреждений и регионального управления ГПтС Украины во Львовской области теперь переведен на усиленный вариант несения службы. Оперативная обстановка в учреждениях является стабильной и управляемой администрацией.

Кроме того, ГПтС Украины сообщает, что администрации соответствующих исправительных заведений дополнительно проинформируют родных и близких осужденных (которые были вывезены из Сокальской исправительной колонии №47) о нынешнем месте отбывания ими уголовного наказания в виде лишения свободы.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки здания, отметили в пенитенциарной службе.

Сегодня председатель ГПтС Украины Александр Лисицков провел оперативное совещание, на котором было принято решение о модернизации технического оснащения учреждений ведомства, изучении готовности персонала учреждений ведомства к действиям при чрезвычайных событиях («Пожар», «Стихийное бедствие», «Побег» и «Массовые беспорядки»), проверке соответствующей ведомственной и межведомственной документации учреждений по этим вопросам.

Ряд руководителей ГПтС выехали непосредственно на место события для изучения причин и условий, которые способствовали его возникновению, изучения морально-психологического климата среди осужденных, принятия оперативных решений.

Окончательные причины пожара и размер материальных убытков будут установлены служебной проверкой, следствием и соответствующей экспертизой, подчеркнули в пресс-службе ГПтСУ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 марта, около 15.00 на территории Сокальской исправительной колонии в секторе для приговоренных к пожизненному заключению возник пожар.

Сначала вспыхнула деревянная крыша здания, и в связи с тем, что возникла угроза жизни людей, были эвакуированы около 150 осужденных в другие жилые объекты и обеспечен усиленный надзор за ними.

Пожар в колонии был ликвидирован в 18.35.