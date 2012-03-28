Сваху арестовали за торговлю людьми

В Севастополе сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью и торговлей людьми УМВД Украины пресечен факт торговли людьми.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью севастопольской милиции, оперативникам поступила информация о том, что 31-летняя жительница Севастополя занимается вербовкой девушек для продажи в бордели западной Европы. «Клиенток» для знакомства с иностранными женихами для последующего замужества она подбирала с помощью Интернета. На предложение злоумышленницы согласилась, в частности, 24-летняя жительница Севастополя. Женщина пообещала взять на себя хлопоты по оформлению документов, по вывозу ее из страны и доставке к месту "проживания".

Злоумышленница была задержана. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.149 (торговля людьми) УК Украины. Ведется следствие. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.