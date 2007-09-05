У Гриценко считают, что Тимошенко людей хоронит заживо

В Министерстве обороны опровергают информацию о гибели ежегодно в украинской армии до 80 солдат.

Об этом УНИАН сообщили в управлении пресс-службы Минобороны в связи с появлением информации о том, что ежегодно в Украине от некачественного питания и неуставных отношений погибают до 80 солдат.

“Управление пресс-службы Министерства обороны Украины уполномочено заявить, что эта информацияне соответствует действительности, а подобные заявления являются свидетельством полной некомпетентности о состоянии дел в Вооруженных силах Украины, попыткой ввести в заблуждение украинское общество и оскорблением военнослужащих, которых такими заявлениями хоронят заживо”, - говорится в заявлении.

Появление такой информации в Минобороны связывают с выборами. “В предвыборный период лидеры политических партий и блоков все чаще спекулируют на проблемах Вооруженных сил Украины. В попытке привлечь внимание к своим предвыборным лозунгам они обещают уже сразу после выборов всем квартиры и денежное содержание на уровне лучших зарубежных армий, говорится в заявлении.

По словам авторов заявления, “спекуляции политических партий и блоков на теме заботы о жизни, здоровье военнослужащих, их социальных гарантиях возмущают солдат и офицеров Вооруженных Сил Украины”.

Как сообщили в Минобороны, по официальным данным, за весь 2006 год и 8 месяцев 2007 года в Вооруженных силах Украины погиб 31 военнослужащий срочной службы. 10 из них - во время отпуска дома.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что ежегодно в Украине от плохого питания, некачественного проживания и неуставных отношений в армии погибают до 80 солдат.

Она также сообщила, что, по подсчетам БЮТ, ситуация позволяет с 1 января 2008 года отменить срочную службу и с 2009 года ввести профессиональную службу в армии.