Тимошенко заявляет, что в украинской армии ежегодно погибает 60-80 солдат

Ежегодно в Украине от плохого кормления, некачественного проживания и неуставных отношений в армии погибает до 80 солдат. Об этом лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила вчера поздно вечером во время прямого эфира на Житомирском областном телевидении.

"Хватит уже гробить здоровье наших молодых ребят в армии. От кормления, от качества проживания и дедовщины где-то в среднем 60-80 за год таких ребят просто погибают", - сказала лидер БЮТ.

По ее словам, БЮТ и министр обороны имеют различные мнения относительно того, когда должна начать работать в Украине профессиональная армия и когда должна пройти глубокая военная реформа.

Она также сообщила, что для изучения этого вопроса БЮТ собрал лучших специалистов страны, которые хорошо знают, как живет армия.

"Когда мы изучили ситуацию, то поняли, что 60-70 тысяч призывников, которых ежегодно забирают в армию, там практически ничему не учат. Они не получают полноценно военную профессию. Потому лучше эти деньги, которые тратятся на колоссальные призывы, потратить на то, чтобы заплатить нормальную зарплату на уровне 600-700 долларов тем, кто придет работать в армию", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что, по подсчетам БЮТ, ситуация позволяет с 1 января 2008 года отменить срочную службу и с 2009 года вводить профессиональную службу в армии.

"А то, что министр обороны Украины выступает против этого, то это из-за того, что он, к сожалению, недавно работает в армии, и ему просто нужно лучше разобраться в том, что там делается", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также пообещала построить профессиональную армию в Украине.