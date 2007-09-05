В киевском ресторане повар вонзил себе нож в сердце

4 сентября около 14:00, по непонятным пока причинам, у барной стойки столичного ресторана "Мандарин" на улице Набережно-Крещатицкой (Подольский район Киева) покончил жизнь самоубийством 23-летний повар-китаец Сянь Ян Фу.

В это время посетителей в зале не было.

По словам очевидцев, парень схватил 30-сантиметровый широкий кухонный нож, якобы выкрикнул по-русски: "Я люблю тебя, Родина" и вонзил его себе прямо в сердце.

Опергруппа Подольского РУ МВД в Киеве, которая сразу же выехала на место происшествия, рассказала, что мертвое тело они обнаружили около барной стойки в луже крови. Мотивом суицида могла быть какая-то личная проблема.

Коммерсантъ-Украина