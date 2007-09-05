Довгий удивлен, что киевский штаб НУ-НС ”приплел” к Сотникову политику

Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ удивлен, что киевский штаб избирательного блока „Наша Украина – Народная Самооборона” пытается политизировать ситуацию вокруг председателя Днепровской в городе Киеве районной государственной администрации Александра СОТНИКОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, по словам О.ДОВГОГО, „вызывает удивление, что пиарщики киевских „нашеукраинцев” опять приплели к этой ситуации политику”. „Напомню, - отметил он, - что в начале августа Киевский городской председатель обратился к Президенту Украины с просьбой уволить трех председателей столичных райгосадминистраций. В числе этих руководителей и председатель Подольской РГА, представитель Блока Леонида Черновецкого Евгений РОМАНЕНКО. Так к чему здесь политика, если человек не может навести порядок в районе?”.

„Я считаю, что подобные заявления делают „медвежью услугу” блоку „Наша Украина – Народная Самооборона”, который в своей избирательной программе записал пункт о равенстве всех перед законом. Вряд ли позицию столичных „нашеукраинцев” разделяют в высшем партийном руководстве. Руководствуясь большим уважением к „Нашей Украине”, я ни разу публично не упоминал о причастности А.СОТНИКОВА к НСНУ. Поэтому удивлен, что вместо того, чтобы совместными усилиями очищаться от неэффективных и нечистых на руку хозяйственников, мы пытаемся искать какой-то политический подтекст”, - отметил О.ДОВГИЙ.

Как сообщал УНИАН, председатель Днепровской райгосадминистрации А.СОТНИКОВ был задержан работниками правоохранительных органов 4 сентября во время рабочего совещания с заместителями в зале заседаний РГА.

После этого правоохранители отвезли А.СОТНИКОВА на его квартиру, где провели обыск.

Киевский штаб НУ-НС выразил протест против “попыток политической расправы” над членом „Нашей Украины” А.СОТНИКОВЫМ “со стороны мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его союзников из Партии регионов”.