Номер пропавшего журналиста ночью появился в сети и сразу же исчез

Во Львовской области около 200 милиционеров задействованы на поиски главного редактора червоноградской газеты "Новини Прибужжя" Виталия Павлишина, который исчез 21 марта.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области, сегодня, 26 марта, у В.Павлишина день рождения. Ему исполнилось 39 лет.

По информации правоохранителей, номер его мобильного телефона сегодня ночью ненадолго появился в сети, однако на звонки никто не отвечал, а впоследствии номер снова исчез из сети.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в милицию с заявлением об исчезновении В.Павлишина обратился его отец, который сообщил, что сын 21 марта вышел из помещения редакции газеты, в которой работает, на обеденный перерыв и домой не вернулся. Вне зоны досягаемости также мобильный телефон журналиста.

В.Павлишин много лет работал в разных изданиях Львова и области.