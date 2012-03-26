Номер пропавшего журналиста ночью появился в сети и сразу же исчез
Главного редактора червоноградской газеты "Новини Прибужжя" Виталия Павлишина ищут 200 милиционеров
Во Львовской области около 200 милиционеров задействованы на поиски главного редактора червоноградской газеты "Новини Прибужжя" Виталия Павлишина, который исчез 21 марта.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области, сегодня, 26 марта, у В.Павлишина день рождения. Ему исполнилось 39 лет.
По информации правоохранителей, номер его мобильного телефона сегодня ночью ненадолго появился в сети, однако на звонки никто не отвечал, а впоследствии номер снова исчез из сети.
Как сообщал УНИАН, 22 марта в милицию с заявлением об исчезновении В.Павлишина обратился его отец, который сообщил, что сын 21 марта вышел из помещения редакции газеты, в которой работает, на обеденный перерыв и домой не вернулся. Вне зоны досягаемости также мобильный телефон журналиста.
В.Павлишин много лет работал в разных изданиях Львова и области.