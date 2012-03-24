Начальник УМВД: Никто не собирался «замять» дело Оксаны Макар

Сотрудники правоохранительных органов Николаевской области были наказаны не за нарушение закона, а за нарушение ведомственных инструкций. Об этом заявил начальник УМВД Украины в Николаевской области Валентин ПАРСЕНЮК на 9-й сессии Николаевского областного совета 23 марта.

В.ПАРСЕНЮК ознакомил депутатов и представителей средств массовой информации с официальной версией событий, связанных с расследованием дела Оксаны МАКАР. В зале присутствовал также и прокурор Николаевской области Владимир ГАЛЬЦОВ.

Как отметил В.ПАРСЕНЮК, если бы проверка обнаружила нарушения закона в том, что без основания отпустили двоих подозреваемых по делу, то против них было бы возбуждено дело.

«Поверьте мне, - сказал В.ПАРСЕНЮК, - если бы Генеральная прокуратура нашла, что нарушен закон в том, что их отпустили, я вам даю гарантию, что было бы возбуждено дело, и следователи уже не работали бы».

В.ПАРСЕНЮК отметил также, что никакого предвзятого отношения со стороны следователей не было: «Никакой субъективности в деле не было. Никто не собирался ни «замять» дело, ни «спустить его на тормозах… Если бы была какая-то субъективная заинтересованность или субъективное отношение, обязательно было бы возбуждено уголовное дело. Хотя бы для того, чтобы разобраться в данной ситуации».

По словам начальника УМВД, «два следователя, которые принимали решения, не были наказаны ни Генеральным прокурором, ни министром МВД, потому что в их действиях не усматривается нарушения закона. Они определились, приняли такое решение, на которое имели право, согласно действующего законодательства».

В.ПАРСЕНЮК назвал еще одно оправдание для следователей.

«Законодательство дает два срока для принятия решения в таких случаях: первый – это три дня, второй – до 10 дней следователь имел право собирать доказательства для того, чтобы принимать решение, установить вину каждого. Дело было возбуждено в тот же день после того, как было установлено, что это - преступление. На сегодняшний день, думаю, все вопросы снять, подозреваемые находятся под стражей».

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое молодых людей завлекли в квартиру 19-летнюю О.МАКАР и изнасиловали, после чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попытались ее сжечь. У пострадавшей обгорело 55% тела, она находится в крайне тяжелом состоянии. Девушке ампутировали руку, врачи рассматривают возможность дальнейших операций.

11 марта трех подозреваемых задержали, однако двух из них затем отпустили под подписку о невыезде.

13 марта в Николаеве прошли две акции протеста против решения отпустить под подписку о невыезде двух подозреваемых в преступлении.

После этого по представлению прокуратуры Николаевской области суд принял решение об аресте трех подозреваемых.

Однако 14 марта мать девушки Татьяна СУРОВИЦКАЯ заявила, что следователи пытаются приуменьшить вину трех подозреваемых в совершении преступления.