В Буковеле насмерть разбился 36-летний киевлянин
18:34, 24 марта 2012Общество
2966
При падении и ударе в дерево смертельно травмировался Систренский А.В.
Во время катания на лыжах на туристическом комплексе «Буковель» погиб 36-летний киевлянин.
Как сообщили УНИАН в управлении МЧС в Ивано-Франковской области, трагедия произошла в пятницу, 23 марта, около полудня.
«Во время катания на лыжах на туристическом комплексе «Буковель», при падении и ударе в дерево смертельно травмировался Систренский А.В. в 1976 года рождения, житель Киева, директор ООО «Продхолдинг». Он был доставлен в Надвирнянскую районную больницу, где он умер во время реанимационных мероприятий. Труп погибшего направлен в морг областного бюро судмедэкспертизы», - отмечается в сообщении.
В данный момент милиция проводит проверку.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter