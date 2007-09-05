Рудьковский: у Ющенко готовят масштабную катастрофу с сотнями жертв

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ заявляет о подготовке Секретариатом Президента Украины масштабной катастрофы с человеческими жертвами. Об этом он заявил в эфире “5-го канала”.

"Виктор ЮЩЕНКО начал ряд шагов по монополизации власти, и социалисты, и я в частности, первыми это поняли и начали противостоять ползучей узурпации власти. И Виктор ЮЩЕНКО нашел зацепку и начал перекладывать ответственность на министра за то, что не делалось 10 лет", - заявил Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Он также отметил, что его не пригласили на сегодняшнее заседание СНБО, а "позвонили, когда он в Чернигове встречался с военными".

"Они не хотят искать правды. Они в Секретариате Президента разрабатывают сценарий, и до нас доходят слухи, что хотят устроить очередную катастрофу с сотнями жертв", - цитирует Н.РУДЬКОВСКОГО “Украинская правда”.

Он обратился в Службу безопасности Украины с требованием принять меры по недопущению сценария "мукачевской банды, которая засела на Банковой".

"Обращаюсь к гражданам – будьте внимательны!", - прибавил министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 сентября, Совет национальной безопасности и обороны поручил премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ выполнить решение СНБО об отстранении Николая РУДЬКОВСКОГО с должности министра транспорта и связи, а Нестора ШУФРИЧА – с должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По словам Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, Н.РУДЬКОВСКИЙ и Н.ШУФРИЧ несут прямую ответственность за “провалы” в сферах ответственности возглавляемых ими министерств. В частности, заметил В.ЮЩЕНКО, Н.РУДЬКОВСКИЙ не смог принять меры для повышения безопасности на железных дорогах, а Н.ШУФРИЧ – должным образом ликвидировать последствия стихийных бедствий, которые в последнее время произошли в Украине.