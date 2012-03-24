Украина отсудила у Дерипаски Запорожский алюминиевый комбинат

По иску Генеральной прокуратуры Украины Хозяйственным судом города Киева 22 марта 2012 г. принято решение о расторжении договоров купли-продажи пакета акций ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат" в количестве 423,5 млн. простых именных акций номинальной стоимостью 0,25 грн. каждая, что составляет 68,01% уставного фонда общества, заключенных между Фондом государственного имущества Украины и ЗАО "АвтоВАЗ-Инвест" и между последним и компанией "VELBAY HOLDINGS LIMITED" (Кипр).

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры Украины.

Указанный пакет акций возвращен государству в лице Фонда государственного имущества Украины.

«Суд согласился с доводами Генеральной прокуратуры Украины о том, что в связи с расторжением по инициативе ОАО "ЗАлК" кредитного соглашения о рефинансировании инвестором задолженности общества в сумме 75,5 млн. дол. США существенно изменились обстоятельства, чем существенно нарушены имущественные интересы государства», говорится в сообщении ГПУ.

До сих пор ЗАлК контролировался российским алюминиевым холдингом "Русал" Олега ДЕРИПАСКИ.

Решение национализировать предприятие было принято в связи с тем, что Запорожский алюминиевый комбинат по собственной инициативе расторг кредитное соглашение о рефинансировании задолженности на 75,5 миллионов долларов. Тем самым ЗАлК, как считает Генпрокуратура Украины, существенно нарушил имущественные интересы государства.

В пресс-службе "Русала" уже заявили, что холдинг обжалует вердикт (о передаче контрольного пакета акций комбината в госсобственность) в высшей инстанции. "Решение суда не вступило в силу, завод как и раньше принадлежит "Русалу", о передаче акций государству речь не идет", - цитирует заявление компании "РБК-Украина".

Генпрокуратура добивается национализации Запорожского алюминиевого комбината на протяжении последних двух лет. В мае 2011 года суд уже возвращал предприятие в госсобственность, однако после трех месяцев это решение было отменено.

ЗАлК является единственным производителем алюминия на Украине. В апреле прошлого года "Русал" остановил выпуск алюминия на комбинате из-за невыгодных тарифов на электроэнергию (расходы на нее превышали 45 процентов себестоимости продукции).

По итогам работы в 2011 году чистый убыток предприятия составил 131,2 миллионов гривен.

Справка УНИАН. ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» – единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

В начале 2001 г. Фонд госимущества Украины по итогам приватизационного конкурса продал 68,01% акций комбината российскому «АвтоВАЗ-Инвесту» за 70 млн. дол. Согласно договору купли-продажи инвестор, в частности, должен был погасить кредитные обязательства завода перед "Укрэксимбанком" на 76,45 млн. дол.

В 2004 г. владельцем комбината стала российская группа СУАЛ, входящая в десятку крупнейших алюминиевых компаний мира.

В 2007 г. ЗАлК перешел под контроль объединенной компании «Российский алюминий» (ОК «Русал»), созданной в марте в 2007 г. путем слияния «Русала», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore.