Почему детский курорт ”Скадовск” нельзя создавать в черте города?

Всеукраинская экологическая лига инициирует создание в Херсонской области национального детского курорта ”Скадовск”.

Об этом сообщила на пресс-конференции в агентстве УНИАН первый заместитель председателя Всеукраинской экологической лиги Татьяна ТИМОЧКО.

По ее словам, целью проекта является привлечение внимания государства к решению экологических проблем складовской медицинской зоны и дальнейшего ее превращения в детский курорт национального значения.

Т.ТИМОЧКО отметила, что местная власть хочет создать курорт в пределах города Скадовск. “Это не может быть ничем оправдано и объяснено, поскольку именно город не может быть рекреационной территорией и непосредственно курортом”, - отметила она.

В связи с этим Т.ТИМОЧКО отметила, что Всеукраинская экологическая лига предлагает создать детский национальный курорт на территории трех районов, земли которых выходят к морю, и которые формируют уникальные лечебные свойства этого региона, - Каланчакского, Голопристанского и Скадовского. По ее словам, Лига считает, что в этом регионе экологическая составляющая курорта является мощнейшей. “Местная власть понимает курорт как инфраструктуру, дороги, здания, которые должны обеспечить прием людей на лечение и отдых. Так, необходимо создать условия для лечения, однако условием для лечения, кроме зданий и оборудования, является еще и формирование мощного природного ресурса экологически чистого региона”, - сказала она.

Т.ТИМОЧКО сообщила, что Всеукраинская экологическая лига при участии группы специалистов и местных экспертов готовит законопроект о создании Национального детского курорта “Скадовск”. По ее словам, Блок Людмилы Супрун, в предвыборный список которого входит сама Т.ТИМОЧКО, в случае прохождения в Верховную Раду, будет одним из первых подавать законопроект о создании Национального детского курорта “Скадовск”.

Она также считает, что после принятия данного закона необходимо разработать государственную комплексную программу обустройства этого курорта.

По словам Т.ТИМОЧКО, только за счет государства такую программу выполнить невозможно и необходимо привлекать международных инвесторов.