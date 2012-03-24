Музей шестидесятников разместится в здании Народного руха

До конца этого года в Киеве планируется открыть Музей шестидесятников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ.

По его словам, этот музей станет еще одним подарком киевлянам по случаю 1530-летия Киева.

“Вы знаете, эта тема давно звучит, но практического движения активного в этом плане не было. У нас уже завершен проект, состоялась его экспертиза, и на будущей неделе начнем работы по ремонту помещения”, - сказал А.ПОПОВ.

Как сообщила УНИАН начальник Главного управления культуры КГГА Светлана ЗОРИНА, Музей шестидесятников разместится в здании по ул. Олеся Гончара, 33.

“Это здание принадлежит Народному руху Украины. И НРУ выделил небольшое количество метров, чтобы мы открыли Музей шестидесятников. Я думаю, что музей будет открыт до конца года. Уже вложено определенное количество средств – около 2 млн. грн., и еще осталось вложить 2 млн.”, - сказала она.

Площадь, на которой разместится музей, составляет около 400 кв. м.