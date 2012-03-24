Азаров считает, что Налоговый кодекс свою задачу выполнил
Именно для создания стимулов развития правительство пыталось как можно быстрее разработать и ввести в действие Налоговый кодекс
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что Налоговый кодекс выполнил основную функцию и обеспечил стимулы для развития экономики.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе выступления на круглом столе «Украинского форума «Справедливое общество ХХІ столетия: критерии, перспективы, риски».
Премьер отметил, что именно для создания таких стимулов правительство пыталось как можно быстрее разработать и ввести в действие Налоговый кодекс.
«Потому что нужно было срочно найти стимулы для развития экономики… Нужно было дать сигнал инвесторам», - сказал Н.АЗАРОВ.
При этом премьер отметил, что согласен с критикой Налогового кодекса, но основную задачу документ выполнил.
«Я абсолютно согласен с многими критическими замечаниями в адрес Налогового кодекса, но он свою задачу выполнил», - сказал Н.АЗАРОВ.