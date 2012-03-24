Неизвестный с молотком пытался ограбить отделение Сбербанка

В Донецке неизвестный пытался ограбить отделение Сбербанка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горуправления милиции, в 15.55 в Ворошиловский райотдел внутренних дел поступило сообщение о том, что на отделение банка была предпринята попытка разбойного нападения.

Неизвестный, лицо которого было закрыто шарфом, зашел в помещение с предметом, похожим на пистолет, и с молотком и потребовал выдать ему деньги.

Сотрудник банка сказал, что денег не даст, и нажал тревожную кнопку. Злоумышленник заметил это и поспешил скрыться.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.