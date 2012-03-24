Неизвестный с молотком пытался ограбить отделение Сбербанка
01:05, 24 марта 2012Общество
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Сотрудник банка сказал, что денег не даст, и нажал тревожную кнопку. Злоумышленник заметил это и поспешил скрыться
В Донецке неизвестный пытался ограбить отделение Сбербанка.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе горуправления милиции, в 15.55 в Ворошиловский райотдел внутренних дел поступило сообщение о том, что на отделение банка была предпринята попытка разбойного нападения.
Неизвестный, лицо которого было закрыто шарфом, зашел в помещение с предметом, похожим на пистолет, и с молотком и потребовал выдать ему деньги.
Сотрудник банка сказал, что денег не даст, и нажал тревожную кнопку. Злоумышленник заметил это и поспешил скрыться.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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