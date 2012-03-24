В Ивано-Франковске почтили память голландских военнопленных

23 марта делегация Королевства Нидерланды почтила память голландских военнопленных, которые находились в 1942 году в Ивано-Франковске в концлагере «Шталаг-371».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Ивано-Франковской облгосадминистрации.

В церемонии чествования памяти вместе с представителями Посольства Королевства Нидерланды в Украине, родственниками военнопленных также приняли участие председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК и городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС.

Участники церемонии возложили венок и цветы к обелиску «В память непокоренным» на территории бывшего концлагеря (сейчас там воинская часть – УНИАН), в котором находилось почти 1800 голландских военнопленных офицеров.