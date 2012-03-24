Каким предстанет Бандера в украино-российском пособии для учителей?

В этом году будет издана первая часть учебного пособия для учителей истории Украины и России.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил директор Института всеобщей истории Российской академии наук Александр ЧУБАРЬЯН в ходе конференции «Евроатлантическое сообщество безопасности: миф или реальность», которая проходит в Москве.

«Подготовка учебного пособия для учителей истории Украины идет очень хорошо. Думаю, что через месяц будут первые главы», - сказал А.ЧУБАРЬЯН.

«Мы будем издавать его не целиком, а по кусочкам, по главам. Первая часть выйдет в этом году», - добавил он.

По его словам, в них будут изложена история XX века, в частности, об истории повседневной жизни в Украине и России.

«Мы делаем разные модули по разным периодам истории. Оказалось, что это очень не простое дело. Пока мы пишем свои части, украинские коллеги свои», - отметил А.ЧУБАРЬЯН.

Как сообщил А.ЧУБАРЬЯН, в следующем месяце планируется собрать обе части в общий текст, и если это не удастся, то будет указано, что по какому-то вопросу существуют разные точки зрения.

При этом он отметил, что спорные темы, например история Голодомора или деятельности ОУН-УПА пока не рассматриваются, но они обязательно будут обсуждаться.

На вопрос УНИАН, как, например, будет представлен Степан Бандера - как борец за независимость Украины или пособник фашистов, А.ЧУБАРЬЯН ответил: «Напишем то, что было. У нас будут разные точки зрения. Некоторые украинские коллеги считают так. Мы имеем свою точку зрения – Бандера сотрудничал с нацистами, и этот факт нельзя отрицать. В то же время, там были сложные процессы».

***

Как сообщал УНИАН, 13 мая 2010 года министр образования Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявил, что Украина и РФ до конца 2010 года подготовят совместное учебное пособие для учителей истории. «У нас есть интересные наработки о создании совместного учебного пособия для учителей истории и обществоведения. У нас достаточно разные программы и я понимаю, что это достаточно маниловская идея создать общий учебник, поэтому мы начнем с учебного пособия для учителей», - сказал Д.ТАБАЧНИК. При этом он отметил, что в пособии будут изложены разные точки зрения на «какие-то сложные процессы». По его словам, это позволит учителям лучше понимать друг друга.

10 февраля 2011 года руководитель Центра истории России, Украины и Беларуси Института всеобщей истории РАН Александр ШУБИН заявил, что формат будущих учебных пособий по истории для учителей Украины и России пока только обсуждается.