Грищенко пригласил генсека НАТО на Евро-2012

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО пригласил Генерального секретаря НАТО Андерса Фога РАСМУССЕНА посетить финальную часть Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ГРИЩЕНКО сообщил украинским журналистам в Брюсселе после встречи с Генсеком НАТО.

"Мы поблагодарили за взаимодействие с НАТО в обеспечении безопасности проведения этих мероприятий у нас, в этой связи я его пригласил проинспектировать, какие результаты даст это взаимодействие уже на конечном финальном этапе проведения этого чемпионата", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава украинского МИД находится в Брюсселе, где, в частности, принимает участие в Брюссельском форуме.