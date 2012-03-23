Грищенко пригласил генсека НАТО на Евро-2012

21:52, 23 марта 2012
Общество
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Проинспектировать, какие результаты даст взаимодействие в сфере безопасности

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО пригласил Генерального секретаря НАТО Андерса Фога РАСМУССЕНА посетить финальную часть Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ГРИЩЕНКО сообщил украинским журналистам в Брюсселе после встречи с Генсеком НАТО.

"Мы поблагодарили за взаимодействие с НАТО в обеспечении безопасности проведения этих мероприятий у нас, в этой связи я его пригласил проинспектировать, какие результаты даст это взаимодействие уже на конечном финальном этапе проведения этого чемпионата", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава украинского МИД находится в Брюсселе, где, в частности, принимает участие в Брюссельском форуме.

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