Грищенко пригласил генсека НАТО на Евро-2012
21:52, 23 марта 2012Общество
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Проинспектировать, какие результаты даст взаимодействие в сфере безопасности
Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО пригласил Генерального секретаря НАТО Андерса Фога РАСМУССЕНА посетить финальную часть Евро-2012.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ГРИЩЕНКО сообщил украинским журналистам в Брюсселе после встречи с Генсеком НАТО.
"Мы поблагодарили за взаимодействие с НАТО в обеспечении безопасности проведения этих мероприятий у нас, в этой связи я его пригласил проинспектировать, какие результаты даст это взаимодействие уже на конечном финальном этапе проведения этого чемпионата", - сказал министр.
Как сообщал УНИАН, сегодня глава украинского МИД находится в Брюсселе, где, в частности, принимает участие в Брюссельском форуме.
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