Янукович: ”Вы доиграетесь, что я разгоню министра и всех вас”

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости дополнительного изучения ситуации в угольной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в ходе совещания в Алчевске по вопросам социально-экономического развития Луганской области и подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2007-2008 годов.

«Угольная промышленность сейчас требует решений. Нужно проводить специальное совещание в Донецкой, Луганской областях и других регионах», - сказал он.

Премьер-министр также считает необходимым подвести предварительные итоги развития угольной промышленности в 2007 году.

«А итоги года уже просматриваются, и нужно наметить меры на 2008 год. Если вы это будете решать в октябре или даже в конце сентября – это уже будет без бюджетного обеспечения», - предупредил он.

По его мнению, Министерство угольной промышленности должно проанализировать ситуацию, связанную с закрытием шахт и объемом добычи угля.

«Вы доиграетесь, что я разгоню министра и всех вас. Я уже предупреждал. Хотя тут ко мне уже кое-кто с заявлением приходил… Вы должны быть людьми ответственными, вам поручили - не доводите ситуацию до абсурда», - сказал он, обращаясь к заместителю министра угольной промышленности Юрию ЗЮКОВУ.