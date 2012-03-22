Последний из осужденных за преступления "пологовского маньяка" выйдет на свободу

Последний из осужденных за преступления серийного убийцы и насильника Сергея ТКАЧА Максим ДМИТРЕНКО на днях должен выйти на свободу из Вольнянской исправительной колонии.

Как пишет газета «Україна молода» (№42 от 21 марта), за преступление, которого он не совершал, М.ДМИТРЕНКО уже отсидел 8 лет. И хотя Высший специализированный суд оправдал его еще на прошлой неделе, его все еще удерживают в колонии.

Издание отмечает, что М.ДМИТРЕНКО до сих пор не освободили из-за «бюрократической волокиты», а о самом оправдании он узнал из теленовостей.

По данным Генпрокуратуры, постановлением Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел 13 марта 2012 года был отменен приговор Апелляционного суда Запорожской области в отношении М.ДМИТРЕНКО - незаконно осужденного за одно из совершенных С.ТКАЧОМ. Его приговор пересмотрен и отменен на основании нововыявленных обстоятельств.

Издание сообщает, что мать М.ДМИТРЕНКО и представитель ее интересов уже собираются подавать иск к государству относительно возмещения незаконно осужденному морального ущерба на многомиллионную сумму.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2008 года Апелляционный суд Днепропетровской области вынес приговор С.ТКАЧУ («пологовскому маньяку»), приговорив его к пожизненному заключению.

57-летний С.ТКАЧ был признан виновным в совершении 36 изнасилований и убийств несовершеннолетних девочек, на территории Запорожской и Днепропетровской областей в течение 1984-2005 гг.

Известно 14 человек, которые были обвинены в преступлениях, в которых впоследствии сознался Сергей Ткач, из которых один был расстрелян, а один (отец убитой 9-летней девочки) повесился в камере. С другой стороны, в милиции заявляют, что Ткач, которому нечего терять, берет на себя и чужие преступления - в частности, к таким относится и дело Дмитренко.