В Партии регионов обвиняют оппозицию в политике двойных стандартов

Председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что отказ оппозиции проголосовать за постановление Верховной Рады «О заключении Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, между Украиной и Европейским Союзом» свидетельствует об использовании этими политическими силами двойных стандартов.

Об этом он сказал сегодня, комментируя требование оппозиции о возврате к рассмотрению проекта данного постановления, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«Меня удивляет, что люди, которые постоянно бегают советоваться к политикам или дипломатам из ЕС, вчера не голосовали за заявление по поводу нашего обращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы. То есть они продемонстрировали двойные стандарты: что они говорят одно, а делают совершенно другое», - заявил А.ЕФРЕМОВ.

Комментируя требование оппозиции вернуться к рассмотрению документа в связи с тем, что 20 марта голосовали всего лишь 19 представителей фракции БЮТ, а также их требование включить в документ норму о политзаключенных, А.ЕФРЕМОВ сказал: «Хотеть можно все, что угодно, а данный документ проголосован, и возврата к его рассмотрению не будет».

Как сообщал УНИАН, фракция «БЮТ-Батьківщина» требует переголосования принятого вчера заявления Верховной Рады Украины относительно соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Мы требуем немедленно вернуться к вчерашнему документу, переголосовать его с учетом абсолютно взвешенных наших предложений, и поддержать это решение всем составом ВР, и только потом направить в европейские структуры», - заявил народный депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Иван КИРИЛЕНКО.

«Подчеркнем еще раз: отсчет пути в Европу начинается не с Киева, а из Харькова, а ключ к еще не прорубленному туда окну лежит в Качановской колонии», - отметил И.КИРИЛЕНКО.

По его словам, наивно надеяться, что после вчерашнего заявления ВР, «где однозначно игра в одни ворота, где и намека нет о встречных обязательствах украинской власти об освобождении политических заключенных – Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО и многих других, где ни слова о верховенстве права, запрещении политических репрессий и преследований, о реальной свободе слова, что после такой оплеухи Европа растроганно станет на колени».

Справка УНИАН. 20 марта ВР приняла заявление, в котором призвала Европейский Союз и его страны-члены продемонстрировать политическую волю и обеспечить скорейшее подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

За это заявление проголосовали 267 народных депутатов из 410, зарегистрированных в сессионном зале.