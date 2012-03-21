В Партии регионов обвиняют оппозицию в политике двойных стандартов
Председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов комментирует отказ оппозиции проголосовать за постановление Верховной Рады
Председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что отказ оппозиции проголосовать за постановление Верховной Рады «О заключении Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, между Украиной и Европейским Союзом» свидетельствует об использовании этими политическими силами двойных стандартов.
Об этом он сказал сегодня, комментируя требование оппозиции о возврате к рассмотрению проекта данного постановления, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.
«Меня удивляет, что люди, которые постоянно бегают советоваться к политикам или дипломатам из ЕС, вчера не голосовали за заявление по поводу нашего обращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы. То есть они продемонстрировали двойные стандарты: что они говорят одно, а делают совершенно другое», - заявил А.ЕФРЕМОВ.
Комментируя требование оппозиции вернуться к рассмотрению документа в связи с тем, что 20 марта голосовали всего лишь 19 представителей фракции БЮТ, а также их требование включить в документ норму о политзаключенных, А.ЕФРЕМОВ сказал: «Хотеть можно все, что угодно, а данный документ проголосован, и возврата к его рассмотрению не будет».
Как сообщал УНИАН, фракция «БЮТ-Батьківщина» требует переголосования принятого вчера заявления Верховной Рады Украины относительно соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
«Мы требуем немедленно вернуться к вчерашнему документу, переголосовать его с учетом абсолютно взвешенных наших предложений, и поддержать это решение всем составом ВР, и только потом направить в европейские структуры», - заявил народный депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Иван КИРИЛЕНКО.
«Подчеркнем еще раз: отсчет пути в Европу начинается не с Киева, а из Харькова, а ключ к еще не прорубленному туда окну лежит в Качановской колонии», - отметил И.КИРИЛЕНКО.
По его словам, наивно надеяться, что после вчерашнего заявления ВР, «где однозначно игра в одни ворота, где и намека нет о встречных обязательствах украинской власти об освобождении политических заключенных – Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО и многих других, где ни слова о верховенстве права, запрещении политических репрессий и преследований, о реальной свободе слова, что после такой оплеухи Европа растроганно станет на колени».
Справка УНИАН. 20 марта ВР приняла заявление, в котором призвала Европейский Союз и его страны-члены продемонстрировать политическую волю и обеспечить скорейшее подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
За это заявление проголосовали 267 народных депутатов из 410, зарегистрированных в сессионном зале.