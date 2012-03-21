Мать Оксаны Макар тратит деньги не на лечение дочери?
«Все деньги с двух карточек Татьяна Суровицкая отправляет на 3-месячный депозитный счет в банке. Оксана лечится исключительно за счет благотворителей, которые перечислили деньги ожоговому» - написал журналист Павлов
Мать изнасилованной девушки Оксаны Макар тратит деньги, присылаемые благотворителями, не на лечение дочери.
Об этом сообщает Украинская правда со ссілкой на Facebook донецкого журналиста Константина Павлова, который общался с медиками Донецкого ожогового центра.
"Хватит слать деньги для Оксаны Макар! Именно это мне сегодня сказали медики Донецкого ожогового центра. Разные, но в один голос", - отметил он.
"Ни копейки из перечисленных на счет матери Оксаны денег не потрачено. Все деньги с двух карточек Татьяна Суровицкая отправляет на 3-месячный депозитный счет в банке. Ни копейки из этих денег не тратится. Оксана лечится исключительно за счет благотворителей, которые перечислили деньги ожоговому, а не лично Суровицкой. Врачи и медсестры проклинают тот день, когда мать Оксаны переступила порог ожогового", - написал также Павлов.
По его словам, медсестры утверждают, что мать Макар "ни в чем не нуждается, ей приносят и еду, и деньги".
"Они же с возмущением говорят о скандале в хирургическом отделении, где в ВИП-палате №23 лежит Суровицкая, куда мать Оксаны якобы пыталась провести, как бы это помягче сказать, временного сожителя", - написал журналист.
Кроме того, по его словам, врачи возмущаются из-за злоупотреблений Суровицкой спиртным, "причем, регулярным".
"На камеру – не говорят. Ведь процесс излечения Оксаны контролирует сама Бахтеева", - отметил Павлов.