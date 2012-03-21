«АэроСвит» и «Украэрорух» приняли решение во благо пассажиров

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») в результате договоренностей с авиакомпанией «АэроСвит» отложило запланированную на 22 марта 2012 приостановку аэронавигационного обслуживания рейсов «Аэросвита».

Об этом УНИАН сообщили в «Украэрорухе».

В ходе переговоров «Украэрорух» и «АэроСвит» договорились в ближайшее время урегулировать критическую ситуацию с неплатежами путем погашения авиакомпанией предыдущей (в соответствии с согласованным графиком) и текущей задолженности.

«Авиакомпания «АэроСвит» отреагировала на требование «Украэроруха» ликвидировать задолженность перед государственным предприятием и в дальнейшем не нарушать договоренности о своевременной оплате услуг провайдера аэронавигационного обслуживания. «Украэрорух» в очередной раз идет навстречу авиакомпании и не предпримет радикальных мер по приостановлению аэронавигационного обслуживания рейсов «АэроСвита», защищая таким образом интересы авиапассажиров», - говорится в сообщении «Украэроруха».

Напомним, Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») заявило о намерении с 22 марта 2012 г. остановить предоставление аэронавигационного обслуживания некоторым рейсам ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» в связи с «многомиллионной задолженностью авиакомпании за своевременно полученные от «Украэроруха» услуги и нарушением договоренности о предоплате».

Решение о приостановке обслуживания рейсов «АэроСвита» принималось «Украэрухом» 15 марта 2011 года из-за задолженности в размере 13 млн. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») создано в 1992 году. Предприятие предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов в зоне своей ответственности, охватывающей 5 районов полетной информации общей площадью 776 442 кв. км.