Платини: УЕФА не может оценивать политическую ситуацию в Украине

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ заявляет, что УЕФА не может оценивать политическую ситуацию в Украине

Как пишет «Український тиждень» со ссылкой на немецкое спортивное издание Spox.com, об этом президент УЕФА написал в письме в ответ на обращение европейских депутатов и правозащитников относительно политических репрессий в Украине накануне Евро-2012.

В письме М.ПЛАТИНИ признал, что политические условия в Украине после предоставления ей права на проведение Евро-2012 в 2007 году изменились. Тогда европейская футбольная ассоциация предоставила право проведения Евро-2012 двум странам Восточной Европы, потому что «хотела открыть их для других политических реалий». А это, по словам М.ПЛАТИНИ, всегда связано с определенным риском.

М.ПЛАТИНИ отметил, что УЕФА не является политической организацией, а потому не может дать оценку этим вопросам.

Он, впрочем, признал, что вспоминает о чемпионате мира 1978 года в Аргентине, когда в стране была военная диктатура. Президент УЕФА также напомнил о летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. По его словам, оба события сопровождались противоречивыми обсуждениями.

Как сообщалось, в начале марта европейские политики написали М.ПЛАТИНИ письмо с призывом затронуть вопрос заключения Юлии ТИМОШЕНКО во время встреч с украинской властью.

Письмо подписали вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Вальбурга ГАБСБУРГ ДУГЛАС, депутат Европарламента Элмар БРОК, депутат-спикер Союза 90/Зеленых Виола фон КРАМОН, президент "Eurasian Transition Group" Михаэль ЛАУБШ, бывший министр иностранных дел Германии Маркус МЕКЕЛЬ, депутат Европарламента от ЕНП Чарльз ТЕННОК.