Тимошенко зря поехала в Донецк?

Главное управление внутренних дел Донецкой области официально опровергает факт избиения активистов БЮТ по политическим мотивам.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного облуправления внутренних дел, 2 сентября в дежурную часть Марьинского райотдела милиции поступило заявление от гражданина Сергея АРХИПЧУКА, который пояснил, что его, а также его супругу и брата, являющихся работниками штаба БЮТ, избили неизвестные на дискотеке в селе Елизаветовка.

В результате проведения первоначальных следственных действий по факту происшествия, а также анализу показаний потерпевшей стороны и свидетелей сотрудниками милиции было установлено, что примерно в час ночи 2 сентября между компаниями молодых людей, отдыхавших в кафе "Парус", возник конфликт. Поводом для выяснения отношений послужило высказывание в адрес женщины. Конфликт перерос в драку. Потерпевшим были причинены телесные повреждения и физическая боль. Данное происшествие зарегистрировано дежурным Марьинского райотдела милиции.

По заключению сотрудников милиции, происшедшее имело исключительно хулиганский характер и никак не связано с политической деятельностью активистов БЮТ. По факту хулиганства, совершенного группой лиц, следственным отделом Марьинского райотдела милиции возбуждено уголовное дело. Лица, подозреваемые в совершении преступления, установлены. Приняты меры к их задержанию. В УВД также категорически опровергли информацию о причастности сотрудников милиции к произошедшему инциденту.

Как сообщал УНИАН, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, 4 сентября, прибыла в Донецк, чтобы расследовать инцидент с избиением активистов блока.