В Харькове арестовали двух милиционеров

В Харькове взяты под стражу два работника милиции, подозреваемые во взяточничестве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в марте в прокуратуру поступило заявление гражданки о требовании взятки группой работников линейного отдела на станции Основа УМВД Украины на Южной железной дороге в сумме 2 тыс. долларов за невозбуждение уголовного дела в отношении ее сына по факту незаконного хранения наркотических средств.

По результатам проверки заявления установлено, что работники милиции по предварительному сговору с двумя гражданскими лицами, получили часть взятки в сумме 9 тыс. грн. за непривлечение сына заявительницы к уголовной ответственности.

По указанному факту следственным отделом прокуратуры области в отношении работников милиции возбуждено уголовное дело согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, а в отношении двух гражданских лиц – согласно ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Двое милиционеров арестованы.

Досудебное следствие осуществляет следственный отдел прокуратуры области.