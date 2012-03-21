В Тернополе задержана банда квартирных воров.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью областного управления милиции, в состав преступной группы входили трое выходцев из Грузии и житель Тернополя. Последний нанимал сообщникам квартиру на момент их пребывания в городе и обеспечивал транспортом.

Во время задержания, которое произошло на арендованной квартире, у задержанных изъяли ключи, отмычки, инструменты для взламывания замков.

Уже доказана причастность задержанных к кражам из шести квартир на разных массивах города. Как правило, воры не задерживались в квартире дольше 5 минут, выносили только деньги и ювелирные изделия. Иногда, подобрав ключи, после кражи еще и закрывали за собой двери на замок.

Двое из них ранее судимы за совершение квартирных краж. Правоохранители подозревают, что задержанные также причастны к кражам в Луцке, Ривне, Житомире и Бердичеве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.