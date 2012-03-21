Месть хомяка: трое детей попали в больницу

В Житомирскую областную детскую больницу доставлены два брата и их сестра, которых искусал хомяк.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказал сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, старшему мальчику – 10 лет, младшему – год. Дети госпитализированы 16 марта и до сих пор в больнице.

«Точно не известно, чем дети «достали» животное и каким образом оно осуществило побег, но месть его была ужасна – трое раненых", - рассказал спасатель .

Хомяка таки поймали и отправили в Житомирскую областную ветеринарную лабораторию для исследования на предмет заболевания бешенством.

С.УЛАНОВ также сообщил, что в последний раз случай заболевания домашнего животного бешенством в области был зарегистрирован 11 марта этого года в селе Новая Котельная Андрушивского района. Ветеринарной службой Андрушивского района были отобраны анализы и подтверждено заболевание коровы бешенством. Туша коровы уничтожена. Под наблюдением находятся 6 человек, которые контактировали с больным животным, - семья хозяина и три ветеринарных врача.