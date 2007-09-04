Ездить поездом в Крым - подвергаться опасности

Прокуратура Крыма заявила о «реальной угрозе безопасности» пассажиров поездов, которая сложилась на железной дороге в автономии.

По сообщению пресс-службы крымской прокуратуры, правоохранители начали проверку состояния автодорог и железнодорожных путей на полуострове.

Уже первые результаты такой проверки обнаружили серьезные факты нарушений правил эксплуатации железнодорожного транспорта. Крымская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело после выявления непригодности части железнодорожного пути Джанкойской дистанции.

В ходе прокурорской проверки также обнаружены «остродефектные рельсы и деревянные шпалы колеи на станции Воинка, которые уже не пригодны для эксплуатации».

По сообщению пресс-службы прокуратуры АРК, «реальная угроза для безопасности возникла в результате халатности железнодорожников, ответственных за качественное состояние рельс, которые своевременно не произвели ремонт указанного участка».

Радио Свобода