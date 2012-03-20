Мэр угрожает «ЛАЗу» антирекламой

Городской голова Тернополя Сергей НАДАЛ угрожает ООО «Львовский автобусный завод» масштабной антирекламой, если предприятие не поставит городу два троллейбуса, оплаченные еще в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.НАДАЛ заявил на пресс-конференции.

По словам мэра Тернополя, недавно он разговаривал с одним из народных депутатов, который пообещал решить эту проблему. До этого аналогичное обещание давал городской голова Львова Андрей САДОВЫЙ.

«Если не будет результата этих разговоров, то я подготовлю письма одинакового содержания в Кабинет министров, а также мэрам всех городов. В нем буду рекомендовать не иметь дела с данным заводом, поскольку они обманывают заказчиков и занимаются лишь выкачиванием государственных денег. Сделаю им вот такую «рекламу», – пообещал С.НАДАЛ.

По его данным, средства за новые троллейбусы заводу были перечислены еще в 2009 году. Однако тогда завод не поставил троллейбусы из-за экономических трудностей на предприятии.

«Впоследствии мы обратились в суд, уже прошли все судебные инстанции, есть решение суда, что они должны нам предоставить два троллейбуса. С тех пор троллейбусы подорожали в несколько раз, и на заводе говорят, что им сложно предоставить троллейбусы, поскольку цены новые. Но мы это расцениваем лишь как желание не выполнить свои обязательства», – сказал С.НАДАЛ.

В целом, как сообщили корреспонденту УНИАН в КП «Тернопольгорэлектротранс», за два новых троллейбуса в 2009 году было перечислено свыше 4 млн. грн.