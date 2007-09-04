Возбуждено 6 уголовных дел против фермеров

В Житомирской области Службой безопасности Украины возбуждено в отношении фермеров шесть уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в распространенном сообщении пресс-группы Управления СБУ в Житомирской области.

Так, по материалам инициированной УСБУ и проведенной КРУ в области проверки финансово-хозяйственной деятельности Житомирского отделения Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств правоохранительными органами возбуждено 6 уголовных дел.

В частности, пять фермеров незаконно получили компенсации за приобретенные комбайны, а два других фермера - возмещение за якобы построенные животноводческие помещения.