Два билета на первый рейс Airbus A380 проданы с аукциона за 100 тыс. долл.

Два билета премиум-класса на первый коммерческий рейс самого большого в мире пассажирского самолета Airbus A380 были проданы с аукциона более чем за 100 тысяч долларов, передает агентство AFP.

Аукцион на eBay был организован авиакомпанией Сингапурские авиалинии (Singapore Airlines), которая первой получит новый самолет.

По данным представителей авиакомпании, на покупку мест в премиум-классе было подано 160 заявок. Стартовая цена составляла 380 долларов.

Места в эконом-классе были выставлены на аукцион по 3,8 доллара, и покупались по 1825 долларов, а места в бизнес-классе со стартовой ценой в 38 долларов уходили за 5900 долларов.

Ожидается, что А380 будет передан авиакомпании 15 сентября в Тулузе, и через несколько дней прибудет в сингапурский аэропорт Чанги (Changi Airport).

Первый полет из Сингапура в Сидней А380 совершит 25 октября 2007 года, а 26 октября вернется обратно в Сингапур, передает Лента.ру.