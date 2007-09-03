Против ректора Авиационного университета возбуждено уголовное дело

Ректор Национального авиационного университета (НАУ) Виталий БАБАК отстранен от должности в связи с возбуждением относительно него Генеральной прокуратурой Украины уголовного дела за злоупотребление служебным положением. Об этом УНИАН стало известно из источников в преподавательском составе университета.

Министр образования и науки Станислав НИКОЛАЕНКО после соответствующего решения назначил исполняющим обязанности ректора НАУ первого проректора Николая КУЛИКА.

В.БАБАК в телефонном разговоре сообщил корреспонденту УНИАН, что ему ничего не известно об отстранении от должности, поскольку он уже пятый день находится в клинике Шалимова в прединсультном состоянии. Он подчеркнул, что не имел разговора по этому поводу с С.НИКОЛАЕНКО.

В тоже время он подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела относительно него Генпрокуратурой. В.БАБАК рассказал, что недавно его "насильно забрали» из больницы на допрос в Генеральную прокуратуру, где продемонстрировали документ о возбуждении уголовного дела, датированный 31 августа с. г. Факт возбуждения уголовного дела он расценивает как "чистый политический заказ".

Как сообщают некоторые СМИ, Генпрокуратура выдвигает В.БАБАКУ обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса. Так, В.БАБАК обвиняется в том, что, являясь служебным лицом, умышленно, в интересах третьих лиц использовал свое служебное положение вопреки служебным интересам. Согласно материалам уголовного дела, В.БАБАКОМ были допущены злоупотребления, связанные со сдачей в аренду недвижимого имущества университета, которое находится в госсобственности, в махинациях, связанных с оплатой за обучение в НАУ и пр.