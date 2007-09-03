Гайдаев: Кабинет министров Украины осудил действия киевских властей

Министр охраны здоровья Украины Юрий ГАЙДАЕВ, который второй раз за сегодня встретился с медицинскими работниками коммунального предприятия "Городская стоматологическая поликлиника" г. Киева, сообщил, что завтра специально созданная комиссия начнет проверять факты захвата этого медицинского заведения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МОЗ, Ю.ГАЙДАЕВ подчеркнул, что Кабинет министров Украины осудил действия киевских властей. Однако, добавил он, в решении этой проблемы все обязаны придерживаться действующего законодательства и работать в правовом поле. “Только суд должен определить правомочность принятых решений. Он состоится завтра, поэтому нужно ожидать его решения”, - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября утром представители частных охранных структур захватили помещение стоматологической поликлиники в Киеве по ул. Пимоненко, 10а. Как сообщил депутат Киевского городского совета, заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ, врачей, прибывших на свои рабочие места, не пропускали к зданию. В связи с этим работники стоматологии вынуждены были вызывать работников правоохранительных органов, в частности, Шевченковского райотдела внутренних дел, но по словам А.ПАВЛОВСКОГО, работники милиции стали на сторону частных охранных структур. По его словам, 30 врачей были задержаны работниками милиции, а руководили процессом захвата здания представители столичной власти.

3 сентября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА заявила, что во время инцидента в киевской городской стоматологической поликлинике столичная власть превысила полномочия.

Как установила Н.КАРПАЧЕВА, инцидент возник в связи с решением Киевской городской госадминистрации о назначении Юрия БАБАСКИНА исполняющим обязанности директора стоматологической поликлиники вместо смещенного с должности Анатолия КРУТЯ, который обжалует в суде свое освобождение и сейчас находится в больнице.

*** Доход коммунального предприятия "Городская стоматологическая поликлиника" г. Киева в 2005 г., по данным Минздрава, составлял 4600 тыс. гривен, из них выплачены государству 1649 тыс. гривен налогов, в 2006, соответственно, - 6800 тыс. гривен, из них - 2542 тыс. гривен налогов, за 6 месяцев заработаны 3895 тыс. гривен, из которых выплачено налогов 1667 тыс. гривен.