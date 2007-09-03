Ющенко: к разным категориям фильмов будут применены разные системы льгот

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО инициирует создание специального фонда для поддержки национального кинопроизводства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с ведущими украинскими кинематографистами.

Выступая перед участниками встречи, Президент выразил убеждение, что украинское кино обязательно будет развиваться, однако, по его словам, в этом процессе кинематографу нужны партнеры. «Тактическими шагами здесь мало что можно изменить», - считает В.ЮЩЕНКО.

По его словам, если не изменить подход к выделению средств – перспектив у украинского кино не будет. Вместе с тем В.ЮЩЕНКО считает, что у государства есть одна чрезвычайно важная миссия. По его словам, она заключается в том, чтобы сделать украинское кино действительно национальным, чтобы оно было носителем украинских ценностей.

В.ЮЩЕНКО сказал, что необходимо разработать предложения к закону о национальном кинопроизводстве. Он отметил, что украинское кино нуждается в преференциях, но эти преференции должны быть в пределах разумного. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что необходимо создать специальный фонд для поддержки национального кинопроизводства. При этом он добавил, что такая работа уже проведена, по словам Президента, опыт создания такого фонда заимствован у венгерского, польского и испанского кинопроизводств и некоторых других стран.

Президент объяснил, что предусматривается создание разноуровневой поддержки украинского кино. В частности, к определенным категориям фильмов будут применяться разные системы льгот.

По словам Президента, одни фильмы будут нуждаться для своего производства только в льготах при перевозке и уплате таможенных сборов во время ввоза в Украину необходимой киноаппаратуры, другие фильмы получат льготы в виде отмены налога на добавленную стоимость во время их производства, для съемки еще другой категории фильмов будет внедрена система льготных кредитов, которые будут профинансированы из создаваемого фонда. Еще одна категория фильмов будет иметь полномасштабную поддержку из этого же фонда.

Президент пообещал, что как только в октябре начнет работать новый парламент, он внесет на его рассмотрение соответствующий законопроект. При этом В.ЮЩЕНКО призвал кинематографистов начать вокруг этого законопроекта очень серьезную общественную дискуссию, обеспечить его поддержку со стороны всех заинтересованных лиц.