Кабмин уволил Брюховецкого с должности президента Киево-Могилянской академии
18:34, 03 сентября 2007Общество
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Принято соответтссующее распоряжение
Кабинет министров освободил Вячеслава БРЮХОВЕЦКОГО от должности президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".
Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующее распоряжение №680 от 30 августа принято на заседании Кабмина.
В документе говорится, что увольнение состоялось согласно заявлению В.БРЮХОВЕЦКОГО в связи его выходом на пенсию.
Как сообщал УНИАН, 29 июня новым президентом Национального университета “Киево-Могилянская академия” избран Сергей КВИТ.
16 июля В.БРЮХОВЕЦКОМУ исполнилось 60 лет.
Справка УНИАН. В.БРЮХОВЕЦКИЙ был президентом НаУКМА с мая 1994 года.
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