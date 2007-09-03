Кабмин уволил Брюховецкого с должности президента Киево-Могилянской академии

Кабинет министров освободил Вячеслава БРЮХОВЕЦКОГО от должности президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующее распоряжение №680 от 30 августа принято на заседании Кабмина.

В документе говорится, что увольнение состоялось согласно заявлению В.БРЮХОВЕЦКОГО в связи его выходом на пенсию.

Как сообщал УНИАН, 29 июня новым президентом Национального университета “Киево-Могилянская академия” избран Сергей КВИТ.

16 июля В.БРЮХОВЕЦКОМУ исполнилось 60 лет.

Справка УНИАН. В.БРЮХОВЕЦКИЙ был президентом НаУКМА с мая 1994 года.