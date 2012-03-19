Волна суицидов накрыла Северодонецк

В г. Северодонецк Луганской области в субботу, 17 марта, в 11.25 мужчина выпрыгнул с высоты девятого этажа, получив катотравму, несовместимую с жизнью.

Об этом УНИАН сообщили в Главном территориальном управлении МЧС в Луганской области.

Отметим, что с начала текущего года это уже шестой похожий случай суицида в Северодонецке.

Так, в начале января 2012 года 22-летний парень выбросился с 9-го этажа, 29 января с 4-го этажа сорвался пенсионер, 2 февраля 30-летний мужчина выбросился с 7-го этажа, 10 февраля из окна шестого этажа выпала женщина в возрасте 30 лет, 14 февраля с высоты шестого этажа упала женщина.

В ноябре 2011 года в Северодонецке произошло пять подобных фактов суицида.