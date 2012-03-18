Инспекция бракует водку, игрушки, текстиль, посуду и колбасу

В Запорожской области почти половина овощей, фруктов и игрушек, проверенных инспекцией по защите прав потребителей, бракуется.



Как сообщил УНИАН начальник Инспекции по защите прав потребителей в Запорожской области Дмитрий СУХИНИН, «из проверенной продукции бракуется каждая третья бутылка водки, напитков и минеральных вод, почти половина овощей и фруктов, каждая четвертая тонна хлебобулочных и колбасных изделий, сливочного масла, рыбы и морепродуктов»



Среди непродовольственнх товаров, по данным Д.СУХИНИНА, бракуются «почти каждая вторая детская игрушка, треть трикотажных изделий и изделий текстильной галантереи, каждая вторая пара обуви, каждая третья единица посуды и электробытовых товаров».



На протяжении 2011 года инспекция провела проверку 1056 предприятий и организаций всех форм собственности и, по данным, Д.СУХИНИНА, «нарушения были выявлены в 100% случаев».



Основные нарушения – отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность товаров, документов, подтверждающих факт предоставления услуг или продажи товаров, и отсутствие достоверной доступной информации для потребителей.



Кроме того, по данным Д.СУХИНИНА, на 79 проверенных объектах сотрудники инспекции установили факты реализации товаров, не отвечающих требованиям нормативных документов.



По итогам проведенных в 2011 году проверок за нарушения законодательства о защите прав потребителей в Запорожской области с предприятий-нарушителей взыскано 1,4 млн. грн. штрафных санкций.



Обеспечен возврат потребителям 339,3 тыс. грн., оплаченных за некачественные товары и предоставленные не в полном объеме или некачественные услуги.



К административной ответственности привлечено 1075 лиц, общий размер штрафных санкций к которым составил 333,2 тыс. грн.

