В туалете поезда нашли тайник с гранатными запалами

На одной из станций Юго-Западной железной дороги в тайнике в туалетной комнате вагона пассажирского поезда во время проведения таможенного контроля обнаружено и изъято девять запалов к осколочным гранатам РГД.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, на время проведения обследования и изъятия боеприпасов отправление поезда было задержано почти на три часа.

Происхождение запалов и их владелец устанавливаются.