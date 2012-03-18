В туалете поезда нашли тайник с гранатными запалами
14:54, 18 марта 2012Общество
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Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, на время проведения обследования и изъятия боеприпасов отправление было задержано почти на три часа
На одной из станций Юго-Западной железной дороги в тайнике в туалетной комнате вагона пассажирского поезда во время проведения таможенного контроля обнаружено и изъято девять запалов к осколочным гранатам РГД.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, на время проведения обследования и изъятия боеприпасов отправление поезда было задержано почти на три часа.
Происхождение запалов и их владелец устанавливаются.
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