Наряд милиции направлен в офис кандидата в мэры Обухова

Милиция получила официальное заявление от руководителя избирательного штаба кандидата в мэры Обухова Киевской области Александра ЛЕВЧЕНКО и для проверки изложенной в ней информации направила наряд в офис кандидата.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области.

«Такое заявление действительно поступило. Мы направили туда наряд милиции для проверки и охраны», - сообщили в ОСО.

Как сообщал УНИАН, по словам начальника избирательного штаба А.ЛЕВЧЕНКО Юрия МОЛЧАНОВА, сегодня в штаб пытались ворваться неизвестные лица.

«Сегодня утром к штабу нашего кандидата подъехал микроавтобус «Фольксваген», из которого вышли молодые люди спортивного телосложения в количестве около 15 человек. Трое из них стали требовать пропустить их в штаб. На вопрос, кто они и что им нужно, они ответили, что представляют газету «Васильківщина», - сообщил Ю.МОЛЧАНОВ.

По его словам, в Киевской области не существует такого издания. «Также странно, что от этого издания прибыло такое количество человек, к тому же, не похожих на журналистов, а, скорее, на спортсменов по силовым видам спорта. Мне также известно, что по городу ездит другой микроавтобус с подобными ребятами, которые представляются журналистами интернет-издания «Київщина». Они регистрируются на всех участках города», - сообщил Ю.МОЛЧАНОВ.