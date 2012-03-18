Завтра - до 22° тепла

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, в западных и северных областях днем небольшой (на Закарпатье умеренный) дождь, в горах с мокрым снегом.

Ветер юго-западный с переходом на западе в северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях, в Крыму и Приазовье, а днем и в северной части местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 2-7° тепла; днем в западных и восточных областях 10-15°, на остальной территории 14-19°, в южных областях к 22° тепла; в горных районах страны ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

В Киевской области в понедельник ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 14-19°. В Киеве температура ночью 5-7° тепла, днем 17-19°.