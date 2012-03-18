Начальник ЖЭКа требовал взятку за бомбоубежище
13:17, 18 марта 2012Общество
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Прокуратура Киева решает вопрос о возбуждении уголовного дела
В Киеве во время получения 3,6 тыс. грн. взятки в служебном кабинете был задержан начальник одного из ЖЭКов Подольского района.
Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей ГУМВД Украины в г. Киеве, указанную сумму чиновник требовал за предоставление в аренду части помещения бомбоубежища, расположенного в подвале, который находится в коммунальной собственности.
Прокуратура Киева решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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