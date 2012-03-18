Начальник ЖЭКа требовал взятку за бомбоубежище

В Киеве во время получения 3,6 тыс. грн. взятки в служебном кабинете был задержан начальник одного из ЖЭКов Подольского района.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей ГУМВД Украины в г. Киеве, указанную сумму чиновник требовал за предоставление в аренду части помещения бомбоубежища, расположенного в подвале, который находится в коммунальной собственности. Прокуратура Киева решает вопрос о возбуждении уголовного дела.