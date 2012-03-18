В Киеве задержан директор института Академии педагогических наук

Прокуратурой Киева совместно со столичным Управлением СБУ 17 марта был задержан директор одного из институтов Академии педагогических наук Украины при получении первой части взятки в сумме 350 тыс. долларов США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, вмего за подписание договора долгосрочной аренды помещения площадью 2300 кв. м, которое находится в центре столицы и принадлежит институту, директор требовал 11,5 млн. долларов США. Остальные средства он планировал получить на протяжении месяца.

На данное время прокуратурой города проводятся первоочередные следственные действия.