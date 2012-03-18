В Киеве задержан директор института Академии педагогических наук
10:37, 18 марта 2012Общество
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Прокуратурой Киева совместно со столичным Управлением СБУ был задержан директор одного из институтов Академии педагогических наук Украины при получении первой части взятки в сумме 350 тыс. долларов
Прокуратурой Киева совместно со столичным Управлением СБУ 17 марта был задержан директор одного из институтов Академии педагогических наук Украины при получении первой части взятки в сумме 350 тыс. долларов США.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, вмего за подписание договора долгосрочной аренды помещения площадью 2300 кв. м, которое находится в центре столицы и принадлежит институту, директор требовал 11,5 млн. долларов США. Остальные средства он планировал получить на протяжении месяца.
На данное время прокуратурой города проводятся первоочередные следственные действия.
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