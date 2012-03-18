В Ивано-Франковске открылась выставка картуниста

В Ивано-Франковске открылась выставка известного в Европе картуниста Любомира ВИННИКА.

Как передает корреспондент УНИАН, на выставке Л.ВИННИКА представлены фотографии, карикатуры, графика и картуны (смесь карикатуры и графики –УНИАН).

Сам художник родом из Ивано-Франковской области. В Европе он известен как картунист, журналист и писатель.

По словам автора выставки, работы в стиле картун связаны с его журналистской деятельностью. «Язык картуна дает импульс человеку видеть мир более интересным, - заметил на открытии выставки Л.ВИННИК. - Картун – это рисованная публицистика. Ведь есть вещи, когда языком штрихов можно больше сказать, нежели языком пера. Это своеобразная философия жизни».

Л.ВИННИК сотрудничает с одной из берлинских газет и специализируется на политических и исторических событиях в Восточной Европе.

Заместитель главы облгосадминистрации Роман ИВАНИЦКИЙ на церемонии открытия выставки вручил картунисту отличие облгосадминистрации и областного совета «За заслуги перед Прикарпатьем».